Atakum Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu Konseri

SAMSUN Atakum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Geleneksel Türk Müziği Korosu Konseri' düzenlendi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu konserde Şef Atakan Karadeniz'in şefliğinde sahne alan Geleneksel Türk Müziği Korosu sanatçıları birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İçlerinde ev hanımı, doktor ve emekli gibi gönüllü insanlardan oluşan koro ve solistler tarafından okunan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları da seyircilerden büyük alkış aldı.
Korunun 17 ilçenin katıldığı yarışmada birinci olduğunu belirten Atakum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Altıntaş, 'Atakum Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu tamamen gönüllü olarak her kesimden insanlarımıza hitap edecek şekilde kuruldu. İçinde ev hanımı var, doktor var, çalışan var, emeklilerimiz var. Biz bu yola geçen sene Milli Eğitim Bakanlığımızın projesi dahilinde çıktık. Samsun'da 17 tane Halk Eğitim Merkezi'miz var. Bu Halk Eğitim Merkezleri arasında bir yarışma düzenlendi. O yarışmada Atakum Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Koromuz birinci oldu. Şefimiz Atakan Karadeniz yönetiminde biz farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmaktayız. Mesela bugünkü konserimizde ilk defa Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğini bir araya getirerek bir konser organize ettik. Halkımızın da büyük bir teveccühü oldu. Ben şefimiz Atakan Karadeniz ve tamamen gönüllülerden oluşan koromuza teşekkür ediyorum' dedi.Şef Atakan Karadeniz ise, 'Tamamıyla gönüllülerden oluşan koromuz her hafta çalışarak güzel bir emek verdi. İnşallah projelerin devamı gelecek. Bize bu şansı verdiği için Atakum Halk Eğitim Merkezi'ne de çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.
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