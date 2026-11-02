Atalay Cüce, Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No\'lu Şube Başkanlığına seçildi

Eğitim-Bir-Sen Edirne 1 No'lu Şube Başkanlığına Atalay Cüce getirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim'de düzenlenen 5. Olağan Genel Kurula, Memur-Sen ve Eğitim - Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika yöneticileri, delegeler ve davetliler katıldı.

Genel kurulda konuşan Yalçın, sendikal mücadelenin önemi ve teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim çalışanlarının hakları, çalışma hayatındaki sorunlar ve yeni dönem hedeflerinin ele alındığı genel kurulda yapılan seçimde Atalay Cüce şube başkanlığına seçildi.

Yeni yönetim kurulunda Arif Bekler, Yeliz Yanar, Suat Lafduymaz, Lokman Kızılyar, Ali Yalçın ve Necati Alan yer aldı.

Genel kurulda, emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılan önceki Şube Başkanı Erdinç Dalgıç'a sendikaya katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, yeni dönemde eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması, çalışma hayatındaki sorunlara çözüm üretilmesi ve sendikal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.