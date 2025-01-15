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Atama Davası İptal

Atama Davası İptal

Eğitim Gücü-Sen, norm fazlası öğretmenin atamasını hukuka aykırı bularak kazandı.

15.01.2025 14:43
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(ŞANLIURFA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Şanlıurfa Şubesi'nin norm fazlası olduğu için 80 kilometre uzaklıktaki bir okula resen ataması yapılan üyesi için açtığı davayı kazandı. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi, 'hukuka uyarlık' bulunmadığı gerekçesiyle atama işlemini iptal etti.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, norm fazlası olduğu için resen ataması gerçekleştirilen ve Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni adına Şanlıurfa Valiliği'ne açtığı davayı kazandı.

Şanlıurfa 2. İdari Mahkemesi tarafından verilen kararda, matematik öğretmeni adına davacı olan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışması Sendikası'na, norm kadro fazlası durumunda olduğuna yönelik tespitin bildirilmesine ve buna istinaden duyuru ekinde yer alan formda düzenlediği şekilde sıra halinde taleplerini belirterek tercih yapabilmesine imkan sağlandığına ilişkin dosya kapsamında belge bulunmadığı, Şanlıurfa Valiliği'nin savunmasında da davacıya tebligat yapılmadığı, bildirimin kısa mesaj yoluyla yapıldığı ve davacının tercihte bulunmadığı kaydedildi.

Tüm bunlar gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından, usule göre tebliğ edilmediği, mevzuata göre davacının tercihte bulunmasına imkan sağlanmadığı ve tercihte bulunmadığı, gönderilen kısa mesajın bu tereddüdü gideremeyeceğine karar verilerek, bahse konu usule uyulmaksızın ve davacıya tercihte bulunma imkanı verilmeksizin resen yer değiştirme suretiyle atamasının yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Söz konusu başvurunun Vali adına işlem tesis etme yetkisi olmayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tesis edilen işlemle reddedildiği için dava konusu işlemde de yetki unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme, dava konusu işlemlerin iptal edilmesine karar verdi.

Davaya ilişkin konuşan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Mustafa Kutlu, "Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak Şanlıurfa'da üyelerimiz ve tüm öğretmenler için mücadele etmeye, haklarını savunmaya devam ediyoruz. Matematik öğretmeni olarak Haliliye ilçemizde bir ortaokulda görev yapan üyemiz, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul/kurumlarda norm kadro fazlası durumda olan öğretmenlerin ihtiyaç olan eğitim kurumlarına atama duyurusu ile resen görev yaptığı okulundan 80 kilometre uzaklıkta bir başka okula atandığını öğrenmiş ve konu ile alakalı olarak sendikamıza başvurmuştur. Şubemiz tarafından Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işleminin iptali istemiyle 17 Nisan 2024 tarihinde dava açılmıştır. Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi,gerekçelerimizi dikkate alarak resen atamanın iptaline hüküm vermiştir." dedi.

Kaynak: ANKA

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