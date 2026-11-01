Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

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Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

Kaynak: AA
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