Ataşehir Başkanı Adıgüzel, AK Parti'ye geçen altı meclis üyesini ihanetle suçladı - Son Dakika
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Ataşehir Başkanı Adıgüzel, AK Parti'ye geçen altı meclis üyesini ihanetle suçladı

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Ataşehir Başkanı Adıgüzel, AK Parti\'ye geçen altı meclis üyesini ihanetle suçladı
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Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP listesinden seçilen altı meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, 'Milletimizin teveccühünü kendi ikballeri için masa başı pazarlıkların konusu edenler, Ataşehir halkına ihanet etmişlerdir' dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediye Meclisi'ne seçilen altı meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasına tepki gösterdi. Adıgüzel, "Milletimizin teveccühünü kendi ikballeri için masa başı pazarlıkların konusu edenler, Ataşehir halkına ihanet etmişlerdir" dedi.

Adıgüzel, CHP listesinden seçilen altı belediye meclis üyesinin AK Parti'ye katılmasına ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Ataşehirli komşularım, 31 Mart 2024'te sandığa gittiniz ve iradenizi hiçbir tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ortaya koydunuz. Sizlerin 139 bin (yüzde 56,39) oyu ile tarihinin en yüksek oyunu alarak Ataşehir Belediye Başkanı seçildim. Belediye Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzde 53,92 oyla destek oldunuz. Bu rakamlar yalnızca bir seçim sonucu değil; Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu demokratik iradedir. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilerek Ataşehir Belediye Meclisi'ne giren altı meclis üyesinin dün AK Parti'ye katıldığını üzülerek öğrendim. Benim nezdimde milletin iradesi, pazarlık konusu edilemeyecek kadar kutsaldır. Beni üzen; demokrasiyi içselleştirememiş, makam mevki sahibi olmayı her şeye yeğleyen bir güruhun kutsal gördüğümüz bu değerleri pazarlık unsuru haline getirmesidir.

Asılsız iddialarla 160 gündür Silivri'deyim. Bu yaşananlara baktığımızda neden burada olduğum da çok net anlaşılmakta. Ancak bulunduğum yer neresi olursa olsun, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkmayı görevimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Öyle görmeye de devam edeceğim. Ben her zaman siyasi mücadelenin sandıkta verileceği inancıyla siyaset yaptım. Milletin verdiği yetkinin, yalnızca milletin özgür iradesiyle değişeceğine olan inancımı hep korudum. Sandıkta ortaya çıkan tabloyu, seçimden sonra yapılan parti değişiklikleri üzerinden başka bir siyasi dengeye dönüştürmeye yönelik her girişim, kamuoyu önünde açıkça tartışılmalı ve hesabı yine Ataşehir halkına verilmelidir.

31 Mart'ta Ataşehir halkının ortaya koyduğu irade son derece açıktır. Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap ve hiçbir parti değişikliği bu gerçeği ortadan kaldırmayacaktır. Benim için mesele bir koltuk ya da makam meselesi değildir. Mesele, Ataşehirli komşularımızın demokratik tercihinin korunmasıdır. Milletimizin teveccühünü kendi ikballeri için masa başı pazarlıkların konusu edenler, Ataşehir halkına ihanet etmişlerdir. Bu ihanetin vebali de büyüktür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz. Ataşehir'in geleceğine ilişkin son sözü dün olduğu gibi yarın da Ataşehir halkı söyleyecektir. Ataşehir'in iradesi Ataşehirlinindir."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiOnursal AdıgüzelAK PartiAtaşehirPolitikaGüncelSon Dakika

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