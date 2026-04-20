Onursal Adıgüzel'den Ataşehir Mitingine Mesaj:  Bu Operasyonun Hedefi 31 Mart'ta Sandıkta Verilen Karardır

(İSTANBUL) - Gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP'nin Ataşehir mitingine gönderdiği mesajında, "Bu operasyonun hedefi Onursal Adıgüzel değildir, çalışma arkadaşlarımız değildir. Hedef, 31 Mart'ta sandıkta verdiğiniz karardır. Hedef, sizin iradenizdir." dedi.

CHP, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınmasını protesto etmek için ilçede miting düzenledi. Adıgüzel, mitinge gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Ataşehir, merhaba kıymetli komşularım, merhaba sevgili yol arkadaşlarım. 3 gündür burada bulunarak 31 Mart 2024'te bizlere emanet ettiğiniz belediyemize binler olup sahip çıkıyorsunuz. Ben 3 gündür sizinle değilim. Çünkü, Cuma gecesi evimden aldılar beni. Gece yarısı. Eşimin yanından. Biliyor musunuz ne hissettim? Hisettiğim ne öfke değil. Bir senedir şafak operasyonlarıyla hayatımıza yerleştirmek istedikleri ama bize hiç uğramayan korku da değil. Sade ve sadece utançtır. O da, bize bunu yaşatanlar adına hissettiğim utanç! Sevgili Ataşehirliler, ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz ki; Bu operasyonun hedefi Onursal Adıgüzel değildir, çalışma arkadaşlarımız değildir. Hedef, 31 Mart'ta sandıkta verdiğiniz karardır. Hedef, sizin iradenizdir. Hedef, birlikte bu ilçede yürüttüğümüz dürüst siyaset anlayışı ile sizlerle kurduğum bağdır. Cuma Halkın teveccühü ve iradesi ile teslim aldığımız bu kutsal göreve devam ettiğimiz iki yıl boyunca, kamucu belediyecilik anlayışı ile yaptığımız hizmetleri sizlere anlatıyordum ben. Ama merak etmeyin yine anlatacağım, yine anlatacağım!"

"Ataşehir için yine çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Biz Şeffaf olduk. Hesap verdik. Her ihaleyi açık yaptık. Her kuruşun hesabını verdik. Kimseyi ayırmadık. Ataşehir'in her mahallesine, her sokağına eşit hizmet götürdük. 'Bu kentin kaynakları, bu kentin insanlarına aittir' dedik. ve bunu sadece söylemedik, hayata da geçirdik. Beni gece yarısı evimden alabilirler, bir demir parmaklık arkasında bekletebilirler. Ama bu şehrin vicdanını teslim alamazlar. Ataşehir halkının iradesini asla tutsak edemezler. Asla! Başım dik. Alnım ak. Vicdanım rahat! Kıymetli komşularım, yol arkadaşlarım. Yıllardır memleket mücadelesinin içindeyim. Bu mücadeleye 18 yaşında bu ilçede başladım. Üç dönem bu milletin milletvekilliği görevini yürüttüm. Partimde görevler aldım, son 10 yıldır kızımın büyümesini göremeden milletimin yanında oldum. Her adımda, aldığım her görevde ve kademede tek bir şeyi öğrendim: Bu millet hakkını sonunda mutlaka alır. Her zaman almıştır. Bu sefer de alacak.

Hayatım boyunca kimsenin hakkını yemedim. Kızımın boğazından bir gün bile haram lokma geçirmedim. Bunu Ataşehir bilir. Bizi tanıyan bilir. Bu kentin tek kuruşuna dahi göz dikenler bizim kapımızdan geçemedi, masamıza oturamadı. Bunu Ataşehir bilir, bizi tanıyan herkes bilir. Devlet memuru bir ailenin evladı olarak doğdum, yetiştim. Devletine hizmet eden bir Onursal Adıgüzel olarak yaşadım, yine devlet memuru olan eşimle birlikte evladımı böyle büyüttüm. Bu benim onur madalyamdır, hakikatimdir, haysiyetimdir. Sevgili dostlarım, bizleri yıldıramazlar. Çünkü karşılarında siz varsınız. Bu memlekette demokrasinin peşinden giden milyonlar ve sandık iradesi var. Ne yaşarsak yaşayalım aramızdaki bağı kimse koparamaz. Hepimizi alsalar ne olur? Bu şehrin sesi susmaz. Bu milletin gönlündeki adalet terazisi şaşmaz. Ben iyiyim. Başım dik, yüreğim sizinle. Biz size emanetiz. Çok yakında, kaldığımız yerden, Ataşehir için yine çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."