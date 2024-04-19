Ataşehir Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuk Bayramı Etkinlikleri Düzenliyor

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(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırladı.

23 Nisan Salı günü Ataşehir Atapark'ta 13.00 - 19.00 saatleri arasında düzenlenecek bayram kutlamasına katılacak çocuklar hep birlikte sokak oyunları oynayacak, kendileri için hazırlanan gösterilere ve sürpriz yarışmalara katılacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ücretsiz etkinlikler arasında; MC, balon, jonglör, sihirbaz, kostümlü animasyon şovları, sanal gerçeklik alanı, oyun alanı ve şişme oyun parkurları, yüz boyama, karikatürist, vantrolog, kukla tiyatrosu, ahşap oyun atölyeleri ve dublaj atölyesi yer alacak. Ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker stantları da olacak.

23 Nisan kutlamaları için tüm çocukları Atapark'a davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü, çocuklarımız ve aileleriyle birlikte büyük bir sevinç içerisinde geçireceğiz. Cumhuriyetimiz ve ulusal egemenliğimiz açısından büyük önem taşıyan bu özel günde bir araya gelen çocuklarımız; barış, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirecek" dedi.