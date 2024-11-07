Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü 86. Yılında Etkinliklerle Anacak - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü 86. Yılında Etkinliklerle Anacak

Ataşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında 'O Günün Gazeteleri' sergisi, söyleşi ve konserle anacak. Etkinlikler 9 Kasım Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

07.11.2024 13:31
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak. Sergi, söyleşi ve konserden oluşacak etkinlikler, 9 Kasım Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Ulu Önder, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Ataşehir'de düzenlenecek bir dizi etkinlikte saygı ve minnetle anılacak. Etkinlikler kapsamında 9 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da "O Günün Gazeteleri" sergisinin açılışı, saat 15.00'te Emre Kongar'ın "Toplumbilim Açısından Atatürk" konulu söyleşisi ve saat 16.00'da da Erdem Özgen'in "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenlenecek.

Efemera koleksiyoncusu Dt. Ulvi Sulaoğlu ve Prof. Dr. Turgut Göksoy tarafından hazırlanan "O Günün Gazeteleri" başlıklı sergide, Atatürk'ün vefatının gerçekleştiği dönemdeki gazetelerin yansımaları sergilenecek. Sergi, 22 Kasım 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.

10 Kasım Atatürk'ü anma söyleşi programında; toplum bilimci, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Kongar, "Toplumbilim Açısından Atatürk" başlıklı söyleşiyle Ataşehirlilerle buluşacak. Prof. Dr. Emre Kongar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutan, siyasetçi ve devrimci yönlerini toplumbilim açısından ele alacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünden ilhamla hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Emre Özgen'in solistliğindeki "Atatürk'ü Anma Konseri"nde ise Atatürk'ün sanata verdiği önemi yansıtan bir repertuvar sunulacak. Konserde, Atatürk'ün en sevdiği Rumeli türküleri ve Köçekçeler yer alacak. Etkinlikte; keman, kanun, klarnet, ney, ud ve ritim sazlardan oluşan orkestrayla Alaturka Türk Müziği Topluluğu da sahne alacak.

Etkinliklerin tümü, 9 Kasım Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü 86. Yılında Etkinliklerle Anacak - Son Dakika

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