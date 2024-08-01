Ataşehir Belediyesi Çocuk Şenliği

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, çocuklar için özel bir etkinliğe imza atarak, eski günlerde sokaklarda kalabalıkça oynanan, eğlenceli oyunları ilçenin sokaklarına taşıyor.

"Ataşehir Çocuk Şenliği" kapsamında çok sayıda atölyenin kurulacağı etkinlik alanında sek sek, yakan top ve ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar yeniden hayat bulacak. Sokak Bizim Derneği ve İstanbul Gençlik Platformu'nun da katkı sunacağı ilk etkinlik, 3 Ağustos Cumartesi günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Örnek Mahallesi Revan Sokak'ta gerçekleştirilecek. Şenlik, ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde devam edecek.

"Senin Sokağın Senin Seçimin" oyunu, Tohum Topu Atölyesi, ?seksek, yakan top, ?Olimpiyat halkası, basketbol, futbol, balık ağı, ?parkur oyunu, ip atlama, dans, Taç ve Kukla Atölyesi, Marakas Müzik Aleti Yapımı Atölyesi, Boyama Atölyesi, Bilim Atölyesi, Origami Atölyesi, Yüz Boyama Atölyesi gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceye doyacak.

Yaz tatilinde çocukların enerjilerini olumlu bir şekilde kullanmalarına ve keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyacak etkinliklere Ataşehirli tüm çocuklar ve aileler ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.