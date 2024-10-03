Ataşehir Belediyesi Ekim Ayı Kültür-Sanat Etkinliklerini Duyurdu

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri yeni dönemde de devam ediyor. Yıl boyunca sürecek etkinlikler arasında konserler, tiyatrolar, sinema gösterimleri, söyleşiler ve atölyeler yer alacak. Ekim ayı etkinliklerinde ise Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümüne özel olarak konser ve söyleşi hazırlandı.

Ataşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm ilçeliler için sanat dolu bir ekim ayı programı hazırladı. Ataşehir'de ekim ayı kültür-sanat programının çocuklara özel bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde düzenlenecek Takı Atölyesi ile başlayacak. "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında ekim ayında peş peşe dört cumartesi günü, yazar "Hafize Çınar Güner ile Etkileşimli Okuma Atölyeleri" düzenlenecek. Süleyman Karadağ Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde saat 14.00'te başlayacak atölyelerde "Park Canavarı", "Aslan Doğum Günü", "Nuri ve Lokum" ve "Atatürk Gibi" kitaplarıyla Etkileşimli Okuma Atölyeleri yapılacak.

Çocuk tiyatroları bölümünde 6 Ekim Pazar günü "Petmen: Pet Şişeler Prensi" isimli oyun, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de sahnelenecek. "Çamurdan Saksı Yapımı Atölyesi" Düştepe Oyun Müzesi'nde iki seans olarak gerçekleştirilecek ve etkinlikler 13.00 ve 14.00'te başlayacak. Pazar günü devam edecek "Yazarlar Çocuklarla Buluşuyor" etkinlikleri, Ayşegül Dede ile Ahmet Telli Çocuk ve Halk Kütüphanesi'nde saat 14.00'te devam edecek.

"Sinema Konuşmaları" bölümünde ise 11 Ekim Cuma günü "Sinemaya Adanmış Bir Ömür - Atilla Dorsay ile Benim Sevgili 6 Silahşörler'im" etkinliği Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak. Okyanusumu Yaratıyorum Atölyesi 12 Ekim Cumartesi günü Düştepe Oyun Müzesi'nde iki seans olarak gerçekleştirilecek ve etkinlikler saat 13.00 ve 14.00'te başlayacak. Çocuk Tiyatrosu kapsamında 13 Ekim Pazar günü "Guluk Guluk: Şarkıcı Yunus Tako" isimli oyun, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de sahnelenecek. Aynı gün, Düştepe Oyun Müzesi'nde Masal Atölyesi ve Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde de Çocuklar İçin Mitoloji Sohbetleri düzenlenecek.

"Mesut Süre ile İlişki Testi" Ataşehir seyircisiyle buluşacak

Düştepe Oyun Müzesi'nde 19 Ekim Cumartesi günü Düş Evim Atölyesi ve İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde de Çamurdan Saksı Yapımı Atölyesi yapılacak. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 20 Ekim Pazar günü "Mevsimini Arayan Karpuz" isimli Çocuk Tiyatrosu sahnelenirken, aynı gün, Düştepe Oyun Müzesi'nde "Özge Doğar ile Çocuk Kitap Kulübü" etkinliği ve Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde de Masal Atölyesi yapılacak. Salon kiralama yoluyla gerçekleştirilen bağımsız etkinlikler arasında yer alan Konuk Yapımlar bölümünde "Mesut Süre ile İlişki Testi" düzenlenecek. Düştepe Oyun Müzesi'nde 26 Ekim Cumartesi günü "Ahşap Boyama Pinokyo Atölyesi", 27 Ekim Pazar günü ise "Parmak Kukla Atölyesi" düzenlenecek. Ayrıca Pazar günü "Küçük Deniz Kızı" isimli Çocuk Tiyatrosu da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne özel konser ve söyleşi düzenlenecek

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümüne özel olarak hazırlanan etkinlikler çerçevesinde 27 Ekim Pazar günü Sinan Meydan ile "Lozan'dan Cumhuriyet'e Çağdaş Türkiye'nin Doğuşu" söyleşisi gerçekleştirilecek, etkinlik İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak. Söyleşinin ardından da Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

"Hepinizi etkinliklerimize davet ediyorum"

Ataşehir'i kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Her yaştan komşumuza hitap eden, yaratıcı düşünmeyi teşvik eden ve sanatı günlük yaşamın bir parçası haline getiren etkinlikler sunuyoruz. Ekim ayı boyunca, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir takvimi sunarken, Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Unutulmaz anılar biriktirmek, keyifli anlar paylaşmak için hepinizi etkinliklerimize davet ediyorum" açıklamasında bulundu.