Ataşehir Belediyesi Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni Düzenledi

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla düzenlediği Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali yapıldı. Etkinlikte, doğaseverler 438 metre yüksekliğindeki Kayışdağı Ormanı'nda organik dağ çileği topladı. Festivalde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, festivalin doğaya olan sevgiyi ve birlikteliği pekiştirmek, toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla düzenlendiğini belirterek katılanlara teşekkür etti. Adıgüzel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili de "Kayyum hatasından dönülsün" dedi.

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanı'nda doğaseverleri bir araya getirerek "Dağ Çileği Toplama Festivali" düzenledi. 438 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek 3. noktası olan Kayışdağı Ormanı'nda, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla başlayan etkinlikte, doğa için bir araya gelen Ataşehirliler, sepetlerini organik dağ çilekleriyle doldurarak, ormanın içerisinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Hem çilek topladılar hem de doğanın tadını çıkardılar

Festivale katılan doğaseverler, doğal güzellikler eşliğinde hem çilek toplamanın keyfini yaşadı hem de doğanın tadını çıkardı. Aileleriyle birlikte festivale katılan çocuklar, keyifli anların yaşanmasına vesile olurken, katılımcılar arasında da dostluk bağları güçlendirildi.

"Cumhuriyet'in kazanımlarını her alanda yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yeniden kutlayarak konuşmasına başlayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Cumhuriyet, bizlere özgürlüğü, eşitliği ve bir arada yaşama kültürünü armağan etti. Bizler de bu değerler doğrultusunda Cumhuriyet'in kazanımlarını her alanda yaşatmak ve bu değerleri nesilden nesile aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikli olarak şunu belirtmek isterim ki, Ataşehir Belediyesi olarak, çevremizi korumaya, doğayla iç içe yaşamı teşvik etmeye ve yerel üretimi desteklemeye her zaman öncelik veriyoruz" dedi.

"Kayyum hatasından dönülmeli"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili konuşan Başkan Onursal Adıgüzel, "Biz Cumhuriyetimizin 101'inci yıl coşkusunu büyük bir heyecanla yaşarken, on binlerce Ataşehirli ile meydanlarda buluşup tek vücut halinde laik, demokratik bir Türkiye için Atamıza olan minnetimizi haykırırken, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' vurgusu yaparken 30 Ekim sabahına, Esenyurt'ta millet idaresine yapılan müdahaleyle uyandık. İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'ta bir kayyum süreci hayata geçti. Bu sürecin hızlı bir şekilde Esenyurt halkının lehine sonuçlandırılmasını, derhal bu kayyum hatasından dönülmesini, sizlerin önünde tekrar etmek istiyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin yakın bir zaman önce hayata geçirdiği Kent Bostanları ile ilgili de açıklamada bulunan Başkan Adıgüzel şunları söyledi:

"Kent Bostanı projemizle, toprakla olan bağımızı güçlendirerek, doğayla iç içe yaşayan bir toplum yaratmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk bostanımızı hayata geçirdik ve 180 ailemize belli metrekarelerde ekim yapabilecekleri alanları ücretsiz olarak tahsis ettik. Ben de açılışında yer aldım, komşularımızın yüzündeki mutluluğa tanıklık ettim. Bu mutluluğu ilçemizin geneline yaymak ve Ataşehir'i daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha üretken bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."

"Toplumsal bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Başkan Adıgüzel, etkinlikle ilgili de, "Doğaya olan sevgimizi ve birlikteliğimizi pekiştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu festivalimizde, Ataşehir'in doğal güzelliklerini hep birlikte keşfederken, toplumsal bağlarımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Doğa, bizlere sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda birlikte olmanın ve paylaşmanın da bir yolunu sunuyor. İşte, bu farkındalığı yaşamak çok güzel" dedi.

Etkinlikte Ataşehirliler, Başkan Adıgüzel ile birlikte dağ çileği topladı. Sepetlerini kısa sürede dolduran yurttaşlar, etkinliğe katılmaktan mutlu olduklarını dile getirerek şöyle konuştular:

"Her yıl yapılıyor. Çok memnunuz. Çok keyifli geçiyor. Severek ve isteyerek geliyoruz."

"Atmosfer harika. Doğayla iç içe olmak da harika bir duygu. Kızımla bu etkinliğe geldim. Çok heyecanlıyız. İlk defa katıldık. Bİze bu imkanı sağladığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Doğal güzellikleri bizzat yaşayarak hisseden çocuklar da etkinlik sayesinde çevre bilincinin fakrına vararak, sürdürülebilir yaşam biçimlerini de öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, doğaseverlerin topladıkları organik dağ çilekleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sonlandı.