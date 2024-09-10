Ataşehir'den Öğrencilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'den Öğrencilere Destek

Ataşehir\'den Öğrencilere Destek

Ataşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi için ilçedeki ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve beslenme desteği sağladı. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak olan beslenme desteği çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak.

10.09.2024 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATAŞEHİR Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi için ilçedeki ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kırtasiye ve beslenme desteği sağladı. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak olan beslenme desteği çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına destek olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı Ataşehir'de, çeşitli projelerle başladı. Ataşehir Belediyesi, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' vizyonuyla, yeni eğitim döneminde ilçede yaşayan ilkokul çağındaki çocuklara kırtasiye ve beslenme malzemeleri desteği sağladı. Böylece destek alan çocuklarının beslenme ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Proje kapsamında dağıtımlara devam edilecek.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ SAĞLIKLI GIDA DESTEĞİ

Projeyle öğrenciler, sırt çantası, defter, kalem, boya gibi kırtasiye malzemeleri çocuklara teslim edildi. Eğitim materyallerinin yanı sıra, okullar başlamadan önce çocuklara beslenme desteği de sağlandı. Beslenme desteği kapsamında, ilkokul çağındaki çocuklara haftanın beş günü yetecek şekilde beslenme paketleri dağıtıldı. Bu paketler, çocukların sağlıklı beslenmesini ve gelişim dönemlerinde ihtiyaç duydukları gıdalara düzenli olarak ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor. Her hafta düzenli olarak ailelere ulaştırılacak bu paketler, çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak.

'ÇOCUKLAR İSTEYECEK, ONURSAL ABİ YAPACAK'

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, geleceğimizin umudu. Onlara destek olmak ve eğitim yolculuklarında yanlarında olmak en büyük görevimiz. Onların, yarınlara daha parlak adımlar atabilmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Öğrencilere seslenen Adıgüzel, "Çocuklar isteyecek, Onursal Abi yapacak. Siz yeter ki öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye ve hayal kurmaya devam edin. Eğitim hayatınızda başarılar diliyor, her gününüzün keyifli ve verimli geçmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ataşehir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'den Öğrencilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'den Öğrencilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement