Ataşehir Belediyesi İki Projesiyle Altın Karınca Ödülünü Kazandı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi İki Projesiyle Altın Karınca Ödülünü Kazandı

Ataşehir Belediyesi, 'İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi' ve 'Fintech Factory' projeleriyle 10. Altın Karınca Ödülleri'nde ödül aldı. Başkan Onursal Adıgüzel, yenilikçi projelere devam edeceklerini açıkladı.

13.12.2024 09:36  Güncelleme: 10:59
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi" adlı proje, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ve "Fintech Factory" adlı proje de Yerel Kalkınma kategorisinde Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Organizasyonda iki ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için yenilikçi, insan odaklı ve çevreci yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) bu yıl onuncusunu düzenlediği "Altın Karınca 2024 Ödülleri" kapsamında, Ataşehir Belediyesi'nin "İstanbul İnovatif Çevre Eğitim Merkezi" ve "Fintech Factory" projeleri ödül aldı. Belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerini ödüllendiren Altın Karınca Ödülleri, 12 Aralık Perşembe günü 10'uncu kez sahiplerini buldu.

Fark yaratan ve örnek projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, aynı zamanda bu projelerin uluslararası görünürlüklerini arttırmak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'ne toplam 310 projeyle başvuru yapıldı. Törende Altın Karınca kazanan proje ekipleri ödüllerini, Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

İÇEM ve Fintech Factory ödüle layık görüldü

10 farklı kategoride ödül dağıtılan Altın Karınca Ödülleri'nde Ataşehir Belediyesi'nin, İstanbul'da yaşayan 10-17 yaş grubundaki çocuklara ve gençlere inovatif eğitim ve uygulama yöntemleri sunan İÇEM projesi  "İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.  Yine Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemini desteklemeyi hedefleyen bir hızlandırma programı olan "Fintech Factory" isimli proje de Yerel Kalkınma kategorisinde Altın Karınca Ödülü'nün sahibi oldu.

"Yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz"

Bu önemli organizasyonda iki ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu yıl onuncusu gerçekleşen Altın Karınca Ödül programında, 2 projemizin ödül alması bizi çok mutlu etti. Belediyelerin daha başarılı projelere imza atmaları yönünde motivasyonlarını artıran bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, ödül alan proje sahiplerini de tebrik ediyorum. Ataşehir Belediyesi olarak daha iyi hizmet verebilmek için yenilikçi, insan odaklı ve çevreci yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Doğayla olan bağları güçlendirmeyi amaçlanıyor

Ferhatpaşa Mahallesi'nde 350 metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık alanda hizmet veren İÇEM'de 3 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet seminer salonu ve dış mekan eğitim uygulama bölümleri bulunuyor. İÇEM bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerin ekoloji, sürdürülebilir yaşam ve çevre sorunları hakkında bilgi birikimi ve farkındalık kazanmaları, doğayla olan bağlarını güçlendirmeleri ve çevre konularında STEM disiplinlerini bütünleştirme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim ve uygulamalarla, öğrencilere yağmur suyu hasadı, yenilenebilir enerji sistemleri, akuaponik sistem (balık ve bitki yetiştiriciliği), kompostlama ve organik tarım hakkında bilgiler verilip, yenilikçi örnekler sunuluyor.

Fintech Factory, yeni girişimcilere destek sağlıyor

Fintech Factory projesi, Türkiye'de girişimcilik ve inovasyon alanında en çok yatırım alan sektörlerden biri olan fintek sektöründe yeni girişimlerin globale açılma süreçlerini destekliyor. Uzmanlar, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından hazırlanmış çok yönlü bir program olan Fintech Factory'e dahil olan girişimler, lokal ve global paydaş şirketler ile iş birliği fırsatına ve yatırımcılara erişebilme imkanına sahip oluyorlar. Fintech Factory, fintek girişimcilerine yalnızca yerel ve küresel ağlardan faydalanma olanağı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinden birebir mentorluk ve danışmanlık imkanı da sunuyor.

Kaynak: ANKA

Onursal Adıgüzel, Politika, İstanbul, Ataşehir, Karınca, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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