Ataşehir Belediyesi Kış Spor Okulları Yeni Branşlarla Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Kış Spor Okulları Yeni Branşlarla Başlıyor

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, yeni branşlar eklenerek devam ediyor. Ücretsiz eğitimler ile spor sevgisi kazandırılması hedefleniyor. Yetişkinler ve çocuklar için fitness, zumba, yoga gibi branşların yanı sıra voleybol, tekvando ve kick boks dersleri de sunulacak.

04.10.2024 15:08
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları yeni branşlar eklenerek devam ediyor. Beş farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği okullarda, vatandaşlara spor sevgisi ve alışkanlığının kazandırılması hedeflenirken, ilçe çapında yeni sporcular yetişmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ataşehirlilerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı, sosyalleşmelerine imkan sağlayan Ataşehir Belediyesi Spor Okulları, hem yetişkinlere hem de çocuklara farklı branşlarda eğlenceli spor aktiviteleri sunuyor.

16 yaş ve üstü sporseverler için ücretsiz sunulan fitness, zumba, pilates ve yoga dersleriyle başlayan Kış Spor Okulları'na çocuklar için hazırlanan voleybol, tekvando, kick boks ve masa tenisi dersleri eklenerek branş sayısı çoğalıyor. İleriki günlerde de Kış Spor Okulları'na çocuklara yönelik futbol, basketbol ve tenis dersleri eklenerek, bu üç farklı branş için kayıt duyurusu yapılacak.

2024-2025 Kış Spor Eğitimleri 1. dönem dersleri, 12 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 12 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Yetişkinler için de haftada iki gün, iki grup şeklinde tenis dersleri düzenlenecek. Yetişkin tenis dersleri ise 15 Ekim'de başlayacak. Çocuklara yönelik dersler ile yetişkinlere yönelik tenis derslerine kayıtlar, çevrim içi olarak 7 Ekim'de saat 10.00'da başlayacak.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Zübeyde Hanım Kültür Evi'nden de kayıt desteği sağlanacak. Her katılımcı yalnızca bir branş seçebilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu Kış Spor Okullarına katılmak için Ataşehir'de ikamet etmek gerekecek.

Kayıt için 'https://ebelediye.atasehir.bel.tr' adresine gidilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi Kış Spor Okulları Yeni Branşlarla Başlıyor - Son Dakika

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