Ataşehir Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Yeni Destek Kampanyası

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına sahip çıkan yeni bir kampanya başlattı. Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, kampanyayı açıkladı ve "Sokak hayvanlarını sahiplenen vatandaş, belediyemizin sunduğu destekle bu süreçte maddi bir yük hissetmeyecek" dedi.

Can dostların yaşam standartlarını iyileştirmek ve onlara yuva olan vatandaşlara destek vermek için başlatılan kampanya ile sokak köpekleri sahiplenen vatandaşlara, hayvanın bir yıllık mama ihtiyacı teslim edilecek. Ayrıca, iç ve dış parazit aşıları ile kuduz aşıları da Belediye tarafından karşılanacak.

Sokak hayvanlarına daha iyi yaşam şartları sunabilecek projelerin uygulanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bu tür projelerle sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamasını sağlarken, aynı zamanda duyarlı vatandaşlarımızı da teşvik etmeye devam edeceğiz. Sahiplendirme sürecine katılan her vatandaşımız, sadece bir cana yuva olmanın huzurunu yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda Belediyemizin sunduğu destekle bu süreçte maddi bir yük hissetmeyecek" diye konuştu.

Başkan Adıgüzel, Ataşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Mektuplu sahiplendirme kampanyası başlatılmıştı

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesiyle ilgili toplum bilincinin oluşturulmasını amaçlayan Ataşehir Belediyesi, kısa bir süre önce mektuplu çağrı kampanyasıyla sahiplendirmeye yönelik katkı sağlamıştı. Proje kapsamında Başkan Adıgüzel, geçici hayvan bakım merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için ilçede faaliyet gösteren şirketlere ve fabrikalara birer mektup göndermişti. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için destek istenen mektuplarda, onlara güvenli yaşam alanları sunulmasının önemine dikkat çekilmişti.

Sokak hayvanları için 80 bin metrekarelik yeni merkez

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Ataşehir Belediyesi ile Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek projeyle, sokak hayvanları için modern ve kapsamlı yeni bir merkez kazandırılacak. Üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm bulunacak.

Hayvan ambulansıyla anlık ve yerinde tedavi

Ataşehir Belediyesi'nin yakında hayata geçireceği bir diğer proje ise hayvan ambulansı hizmeti olacak. Veteriner hizmetlerini bir minibüs ile anlık ve yerinde sunacak olan söz konusu projeyle sokak hayvanlarına hızlı ve etkin tedavi uygulanacak. Veteriner hekimlerin ve gerekli tüm sağlık ekipmanlarının yer aldığı hayvan ambulansı ile anlık gelen yaralı hayvan ihbarlarında bildirilen adrese ulaşım sağlanacak. Hizmet kapsamında sokak hayvanlarının sağlık tedavilerinin yanı sıra, kısırlaştırma, iç ve dış parazitleri ile kuduz aşıları da yapılabilecek.