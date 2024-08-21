Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor

Ataşehir Belediyesi\'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri devam ediyor

Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Mevlana Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe, Başkan Onursal Adıgüzel de katılarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Pop müzikten türküye, caz müzikten 80'lere kadar farklı müzik türlerini ilçenin parklarına taşıyan etkinliklere Ataşehirliler büyük ilgi gösteriyor.

21.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Parkta Müzik Var" etkinlikleri yoğun katılımla devam ediyor. Mevlana Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe, Başkan Onursal Adıgüzel de katılarak, vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Pop müzikten türküye, caz müzikten 80'lere kadar farklı müzik türlerini ilçenin parklarına taşıyan etkinliklere Ataşehirliler büyük ilgi gösteriyor. Mevlana Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe katılan Başkan Adıgüzel, vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Farklılarımızı bir potada eriterek çok daha güçlü olacağız"

"Müzik ve sohbet eşliğinde her yaştan vatandaşımızla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sizlerle her fırsatta bir araya geliyorum, çünkü sizlerin fikirleri doğrultusunda daha güzel bir Ataşehir'i hep birlikte inşa edeceğimize inanıyorum. Sizler bizleri sorunlara çözüm üretelim diye bu konuma getirdiniz. Bizim de görevimiz ilk gün söylediğim gibi sorunları çözmek için çok çalışmak. Kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve burada emek veren sanatçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız parklarımızdaki müzik etkinliği ile bizleri Anadolu'nun bir köşesinden diğer köşesine götürdüler. Bizim ülkemiz gökkuşağı gibi farklı renkleri olan çok güzel bir ülke. Karadeniz'de horonuyla, doğuda halayıyla Ege'de zeybeğiyle çok güzel bir ülkemiz var. Bu farklılarımızı bir potada eriterek çok daha güçlü olacağız. Ataşehirimizde bu birlikteliğin kardeşliğin dostluğun en güzel örneklerinden birini sergileyen ilçelerimizden birisi. Hepinize bu birlikteliğe, bu huzurlu ortama katkı sağladığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Ataşehir'deki imar konusuna da değinen Adıgüzel, şunları dile getirdi:

"Muhtarlarımızla birlikte her hafta mahallelerimizdeki imar meselesini konuşuyoruz. Hem yargı sürecini hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlama sürecini takip ediyoruz. Amacımız Ataşehir'deki her vatandaşımızın evini sağlamlaştırmak. Her vatandaşımızın başını sokacağı sağlam dayanıklı bir evinin olması için kentsel dönüşüm sürecini başlatacağız. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Parkta Müzik Var" etkinlikleri, 29 Ağustos Perşembe gününe dek sürecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nin 'Parkta Müzik Var' etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

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