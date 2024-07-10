Ataşehir Belediyesi Yaz Yüzme Kursları Başlıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, çocukların yazı daha verimli ve eğlenceli geçirmesi için yaz yüzme kursu programını 16 Temmuz Salı günü başlatıyor.

Ataşehir Belediyesi'nin yaz tatiline giren öğrenciler için hazırladığı ücretsiz yüzme kursu programı, Barbaros Mahallesi'nde bulunan Marev Havuzu'nda 16 Temmuz'da başlıyor.

Kurslar pazartesi ve cumartesi günleri arasında saat 10.00 ile 17.00 arasında yapılacak. İki dönem şeklinde uygulanacak ve 4'er haftalık periyotlarla yapılacak program, 7 Eylül Cumartesi günü son bulacak. Kurslara, 5-17 yaş arası çocuklar katılım sağlayabilecek.

Kurslara kayıtlar ise 11 Temmuz Çarşamba günü internet üzerinden çevrim içi olarak veya Ataşehir Sivil Toplum Merkezi, Zübeyde Hanım Kültür Evi, Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki öğrenci işleri bölümünden yapılabilecek.

Kayıt için 'https://ebelediye.atasehir.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Faaliyet/Index' bağlantısı kullanılacak.