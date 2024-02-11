Ataşehir'de 120 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir'de 120 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı

Ataşehir'de gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir bitkisi ve 130 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

11.02.2024 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATAŞEHİR'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 120 kilogram sentetik uyuşturucu, 550 kök kenevir bitkisi ve 130 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ürettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen kişilere sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarla şüphelilerin Ataşehir'de bulunan bir depoyu uyuşturucu madde üretmek için sera haline getirdikleri belirlendi. JASAT timleri, söz konusu sera ve şüphelilerin ikamet ettiği iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yaklaşık 120 kilogram skunk sentetik uyuşturucu madde, 550 kök kenevir bitkisi, 130 gram kokain ele geçirildi. Öte yandan bir otomobil, 72 kurutma fanı, 16 klima, 8 adet karbon filtre, 2 filtreli baca, 70 kilogram gübre ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 86 bin lira, 400 dolar ve 20 gram altına da el konuldu.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Ataşehir\'de 120 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ataşehir, Jandarma, Kenevir, Tutuklama, Uyuşturucu, İstanbul, Gözaltı, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 120 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:05:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de 120 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement