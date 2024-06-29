Ataşehir\'de 14 Katlı Binada Yangın Çıktı

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"Fahrettin Koca gibi bir isim daha istifa edecek"

ATAŞEHİR'de 14 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişi yoğun duman nedeniyle etkilendi.

Saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Ertaç Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişi yoğun duman nedeniyle etkilenirken itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.