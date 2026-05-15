19 Mayıs, Ataşehir'de Coşku Dolu Etkinliklerle Kutlanacak

(İSTANBUL) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü, Ataşehir'de coşkuyla kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak hazırladığı etkinlikler kapsamında; konserler, kortej yürüyüşü, dans gösterileri, müzik dinletileri, basketbol turnuvası ve satranç turnuvası düzenlenecek.

Ataşehir'de 19 Mayıs kutlama programı, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 17 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde vereceği konser ile başlayacak. Utku Barış Andaç'ın şef, Özgecan Günöz'ün ise solist olarak katılacağı Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseri saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Çelenk sunma töreni ise 19 Mayıs Salı günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek. Yüzlerce Ataşehirli, saat 09.30'da Ulu Önder Atatürk'ün anıtına çelenk sunmak için resmi törende bir araya gelecek. Çelenk sunma töreni saat 10.00'da başlayacak.

İKİ PARKTA RENKLİ AKTİVİTELER OLACAK

7'den 70'e tüm Ataşehirlileri bir araya getirecek 19 Mayıs etkinlikleri, Atatürk Mahallesi Amfili Park ve Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda devam edecek. İki parkta da eş zamanlı olarak saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında; Ataşehir Belediyesi Sokak Dansları ve Halk Dansları topluluklarının gösterileri, amatör müzik gruplarının mini konserleri, DJ performansı, zumba ve jumping fitness aktiviteleri yer alacak.

TIR EŞLİĞİNDE, MEŞALE VE BAYRAKLARLA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında saat 19.30'da fener alayı yürüyüşü düzenlenecek. Trendist Migros önünden başlayacak yürüyüş, Amfili Park'a kadar sürecek. Gençlik Bayramı'na özel süslenen TIR eşliğinde, meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek kortej yürüyüşünün varış noktası olan Amfili Park'ta ise SATTAS konseri düzenlenecek. Türkiye'nin ilk ve en köklü reggae gruplarından biri olan SATTAS, saat 21.00'den itibaren başlayacak konserle dinleyicilere müzik şöleni yaşatacak.

BASKETBOL TURNUVASI VE SATRANÇ TURNUVASI DÜZENLENECEK

Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle basketbol ve satranç turnuvaları düzenlenecek. 3x3 formatında gerçekleştirilecek basketbol turnuvası, 22 Mayıs Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan İBB Esatpaşa Sahası'nda düzenlenecek. Kutlamalar kapsamında hazırlanan satranç turnuvası ise 21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.