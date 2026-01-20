Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor

20.01.2026 11:00  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi’nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri, bu yıl da başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçiriliyor.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri, bu yıl da başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçiriliyor.

Sağlıklı yaşamı ve aktif bir kış dönemini teşvik eden Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik Kış Spor Eğitimleri'ni bu yıl da zengin bir içerikle başlatıyor. Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da online olarak alınacak. Kurslar ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Katılımcılar iki farklı branş seçebilecek; programlara başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etme şartı aranacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, ilçenin farklı noktalarındaki spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında çocuklar için tekvando, kick boks, voleybol, futbol ve masa tenisi gibi branşlar yer alırken; yetişkinler için pilates, yoga, zumba, fitness, step aerobik ve tenis eğitimleri sunulacak.

Spor eğitimleri; Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Spor Salonu, Küçükbakkalköy, Esatpaşa, Mevlana, Örnek Mahallesi ve İçerenköy başta olmak üzere birçok farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Spor Branşları ve Eğitim Merkezleri

Mustafa Kemal Mahallesi

İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu

Tekvando (7–15 yaş)

Kick Boks (7–15 yaş)

Pilates (18 yaş ve üstü)

Küçükbakkalköy Mahallesi

BİL Koleji

Voleybol (7–14 yaş)

Küçükbakkalköy Mahallesi

Taç Spor

Tenis (18 yaş ve üstü)

Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı

Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı

Küçükbakkalköy Spor Tesisleri

Futbol (7–12 yaş)

Örnek Mahallesi

Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Masa Tenisi (7–14 yaş)

Fitness (18 yaş ve üstü)

Pilates (18 yaş ve üstü)

Yoga (18 yaş ve üstü)

Zumba (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

İçerenköy Mahallesi

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Yoga (18 yaş ve üstü)

Zumba (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

Küçükbakkalköy Mahallesi

Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Kayışdağı Lions Ataevi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Kaynak: ANKA

Ataşehir, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.