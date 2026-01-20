Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri, bu yıl da başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçiriliyor.

Sağlıklı yaşamı ve aktif bir kış dönemini teşvik eden Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik Kış Spor Eğitimleri'ni bu yıl da zengin bir içerikle başlatıyor. Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da online olarak alınacak. Kurslar ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Katılımcılar iki farklı branş seçebilecek; programlara başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etme şartı aranacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, ilçenin farklı noktalarındaki spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında çocuklar için tekvando, kick boks, voleybol, futbol ve masa tenisi gibi branşlar yer alırken; yetişkinler için pilates, yoga, zumba, fitness, step aerobik ve tenis eğitimleri sunulacak.

Spor eğitimleri; Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Spor Salonu, Küçükbakkalköy, Esatpaşa, Mevlana, Örnek Mahallesi ve İçerenköy başta olmak üzere birçok farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Spor Branşları ve Eğitim Merkezleri

Mustafa Kemal Mahallesi

İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu

Tekvando (7–15 yaş)

Kick Boks (7–15 yaş)

Pilates (18 yaş ve üstü)

Küçükbakkalköy Mahallesi

BİL Koleji

Voleybol (7–14 yaş)

Küçükbakkalköy Mahallesi

Taç Spor

Tenis (18 yaş ve üstü)

Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı

Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı

Küçükbakkalköy Spor Tesisleri

Futbol (7–12 yaş)

Örnek Mahallesi

Mustafa Saffet Kültür Merkezi

Masa Tenisi (7–14 yaş)

Fitness (18 yaş ve üstü)

Pilates (18 yaş ve üstü)

Yoga (18 yaş ve üstü)

Zumba (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

İçerenköy Mahallesi

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Yoga (18 yaş ve üstü)

Zumba (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

Küçükbakkalköy Mahallesi

Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Step Aerobik (18 yaş ve üstü)

Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi

Pilates (18 yaş ve üstü)

Kayışdağı Lions Ataevi

Pilates (18 yaş ve üstü)