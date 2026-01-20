Ataşehir'de 2026 Kış Spor Eğitimleri Başlıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin her yıl çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenlediği Kış Spor Eğitimleri, bu yıl da başlıyor. İlçe sakinlerini sporla buluşturmayı amaçlayan eğitimler, farklı yaş grupları ve ilgi alanlarına hitap eden geniş bir branş yelpazesiyle hayata geçiriliyor.
Sağlıklı yaşamı ve aktif bir kış dönemini teşvik eden Ataşehir Belediyesi, çocuklar ve yetişkinlere yönelik Kış Spor Eğitimleri'ni bu yıl da zengin bir içerikle başlatıyor. Kış Spor Eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da online olarak alınacak. Kurslar ise 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Katılımcılar iki farklı branş seçebilecek; programlara başvurabilmek için Ataşehir'de ikamet etme şartı aranacak.
Kontenjanların sınırlı olduğu eğitimler, ilçenin farklı noktalarındaki spor salonları, kültür merkezleri ve açık alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında çocuklar için tekvando, kick boks, voleybol, futbol ve masa tenisi gibi branşlar yer alırken; yetişkinler için pilates, yoga, zumba, fitness, step aerobik ve tenis eğitimleri sunulacak.
Spor eğitimleri; Mustafa Kemal Mahallesi İBB Deprem Parkı Spor Salonu, Küçükbakkalköy, Esatpaşa, Mevlana, Örnek Mahallesi ve İçerenköy başta olmak üzere birçok farklı merkezde gerçekleştirilecek.
Spor Branşları ve Eğitim Merkezleri
Mustafa Kemal Mahallesi
İBB Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Spor Salonu
Tekvando (7–15 yaş)
Kick Boks (7–15 yaş)
Pilates (18 yaş ve üstü)
Küçükbakkalköy Mahallesi
BİL Koleji
Voleybol (7–14 yaş)
Küçükbakkalköy Mahallesi
Taç Spor
Tenis (18 yaş ve üstü)
Esatpaşa Mahallesi M. Akif Ersoy Parkı
Mevlana Mahallesi Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Parkı
Küçükbakkalköy Spor Tesisleri
Futbol (7–12 yaş)
Örnek Mahallesi
Mustafa Saffet Kültür Merkezi
Masa Tenisi (7–14 yaş)
Fitness (18 yaş ve üstü)
Pilates (18 yaş ve üstü)
Yoga (18 yaş ve üstü)
Zumba (18 yaş ve üstü)
Step Aerobik (18 yaş ve üstü)
İçerenköy Mahallesi
İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi
Pilates (18 yaş ve üstü)
Yoga (18 yaş ve üstü)
Zumba (18 yaş ve üstü)
Step Aerobik (18 yaş ve üstü)
Küçükbakkalköy Mahallesi
Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi
Pilates (18 yaş ve üstü)
Step Aerobik (18 yaş ve üstü)
Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi
Pilates (18 yaş ve üstü)
Kayışdağı Lions Ataevi
Pilates (18 yaş ve üstü)
