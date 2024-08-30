Ataşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

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(İSTANBUL) - 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ataşehir'de bugün sabah saatlerinde düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile kutlanmaya başladı.

Ataşehirliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak üzere sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören için toplandı. Anma töreninde Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Garnizon Komutanı Albay Rüstem Yiğit Şengül, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün ardından da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anıta çelenk bırakarak saygılarını sundu.

Başkan Adıgüzel, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.