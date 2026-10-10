Ataşehir'de başkan vekili seçiminde CHP salona gelmedi, Serdar Orhan tek aday kaldı - Son Dakika
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Ataşehir'de başkan vekili seçiminde CHP salona gelmedi, Serdar Orhan tek aday kaldı

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Ataşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi, CHP'li üyelerin oturuma katılmamasıyla tek adayla başladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan'ın seçilebilmesi için ilk iki turda 26 oy aranırken, CHP'li 17 üye oylamada yer almadı.

ATAŞEHİR Belediyesi'nde Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından seçilen Başkan Vekili Murat Güneş de tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisi başkan vekili seçmek için toplantı. CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla saat 10.00'da toplanan Ataşehir Belediye Meclisi'nde seçim başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak kararıyla Cumhur İttifakı adayının Serdar Orhan olduğunu açıkladı.

CHP 17 ÜYE

Başkan vekili seçimi öncesinde yaşanan istifalar sonucunda Ataşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 16 üyesi, CHP'nin 17 üyesi, MHP'nin 2 üyesi ve bağımsız 3 üye bulunuyor. Son olarak CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ederek bağımsız üye olduğunu açıklamasıyla CHP'nin sandalye sayısı 17'ye düştü. İlk iki turda seçilen adayda 26 oy aranacak.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ARANACAK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca gizli oylamayla yapılan başkan vekilliği seçiminde kazanan taraf kademeli tur sistemiyle belirlenecek. Oylamanın ilk iki turunda adayların seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani seçilen adayda 26 oy aranacak. İlk iki turda bu çoğunluğa ulaşılamaması halinde geçilecek 3'üncü turda meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunu yani en az 20 oy alan aday başkan vekili seçilecek. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday 4'üncü tura kalacak ve bu son turda en fazla oyu alan aday Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkan vekili olacak. Oylarda eşitlik çıkması durumunda ise kazanan taraf kura çekimiyle belirlenecek.

CHP GRUBU SALONA GELMEDİ

Ataşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleşen başkan vekili seçiminde CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. CHP'li 17 meclis üyesinin katılmadığı ve bu üyelerden 3'ünün kısıtlı statüsünde olduğu oturumda, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi ile 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli toplantı yeter sayısı sağlandı. Böylece salonda yer alan toplam 21 meclis üyesiyle başlayan oylama neticesinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan tek aday olarak seçime girdi.

Kaynak: DHA
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