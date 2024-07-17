Ataşehir'de bir iş yerine silahlı saldırı

Güncel

Ataşehir'de bir iş yerine silahla ateş açıldı, polis saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Hercai Menekşe Sokak'taki iş yerine, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Silah sesini duyan iş yeri çalışanları dışarıya çıkarken, şüpheliler kaçtı.

Yaralananın olmadığı saldırının ardından söz konusu adrese polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.