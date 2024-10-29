Ataşehir'de Cumhuriyet Coşkusu: Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Cumhuriyetimize Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika
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Ataşehir'de Cumhuriyet Coşkusu: Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Cumhuriyetimize Sahip Çıkıyoruz

Ataşehir\'de Cumhuriyet Coşkusu: Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Cumhuriyetimize Sahip Çıkıyoruz

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı Ataşehir'de fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi korkmayanlar kurtardıysa, nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi cumhuriyetimizi korkmayanlar kurduysa, biz de bugün hep birlikte Ataşehir'den korkmuyoruz, yılmıyoruz, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz" dedi.

29.10.2024 22:06  Güncelleme: 22:07
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı Ataşehir'de fener alayı yürüyüşüyle coşkuyla kutlandı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını lanetleyerek, "Nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi korkmayanlar kurtardıysa, nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi cumhuriyetimizi korkmayanlar kurduysa, biz de bugün hep birlikte Ataşehir'den korkmuyoruz, yılmıyoruz, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından geleneksel fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarını alan yurttaşlar, şarkılar ve marşlar eşliğinde hep birlikte yürüdü. Turgut Özal Bulvarı ve Meriç Caddesi kesişiminde başlayan yürüyüş, Ataşehir Bulvarı Park 8'e kadar devam etti. Yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katıldı.

"Korkmuyoruz, yılmıyoruz, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz"

Fener alayı yürüyüşünün ardından günün önemine ilişkin konuşan Başkan Onursal Adıgüzel şunları söyledi:

"Bugün burada, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan Cumhuriyet'imizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutlamak için bir aradayız. Sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısını bir kez daha kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz bugün buradan çok önemli bir mesaj veriyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılına gölge düşürmek isteyenlere bizi korkutmaya çalışanlara büyük bir mesaj veriyoruz. Nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi korkmayanlar kurtardıysa, nasıl bundan 101 yıl önce bu ülkeyi cumhuriyetimizi korkmayanlar kurduysa, biz de bugün hep birlikte Ataşehir'den korkmuyoruz, yılmıyoruz, cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz.

"Ata'mızın emanetine sahip çıkıyoruz"

Bizler, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük fedakarlıklarla bize miras bıraktığı Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, daha yaşanabilir, daha adil ve eşit bir kent oluşturma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ilkelerine sıkı sıkı sarılıyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve laikliğe olan inancımızla, Atamızın emanetine sahip çıkıyoruz. Bu mirasın sorumluluğunu en güçlü şekilde taşıyoruz. Bizler bu değerleri yaşatmak ve geliştirmek için buradayız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum. Atamızın emanetini gelecek nesillere aktarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma burada bir kez daha söz veriyorum"

Yürüyşe katılan yurttaşların duyguları

"Bugün en büyük bayram mutluyuz. Oğlumla beraber çıktık, çok keyifliyiz, çok gururluyuz. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel olacak"

"Cumhuriyet zamanında doğdum. Cumhuriyet kadınıyım. İlelebet yaşasın cumhuriyet. Çocuklarımız güzel yaşasın. Cumhuriyetimiz kutlu olsun"

"Cumhuriyet çok güzel bir şey. Şükrediyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurdu. Biz de mutlu, mesut yaşıyoruz"

Fener alayı yürüyüşünün ardından, DJ Del Castio, katılımcılara müzik performansı sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Cumhuriyet Coşkusu: Korkmuyoruz, Yılmıyoruz, Cumhuriyetimize Sahip Çıkıyoruz - Son Dakika

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