Ataşehir'de İkinci 'Kent Bostanları' Projesi Açıldı

Ataşehir'de "Kent Bostanları" projesinin ikincisi hayata geçti

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent yaşamını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilen Kent Bostanları Projesi'nin ikincisi, düzenlenen törenle açıldı.

Doğal üretimi teşvik etmeyi, komşulara toprağı tanıma, üretme ve paylaşma bilinci kazandırmayı amaçlayan proje, kent yaşamına yeni bir soluk getiriyor. "Ataşehir Kent Bostanları" adıyla sürdürülen projeyle, mahalle sakinlerinin birlikte üretim yapabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanlar oluşturuluyor. Bu kapsamda "Ataşehir Kent Bostanları" projesinin ikincisi Mevlana Mahallesi Cömert Caddesi üzerinde kurularak hizmete açıldı.

"Ortak akılla bu eser ortaya çıkmıştır"

Açılış törenin de konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ortak akıl sayesinde bir çok projenin ortaya çıktığını ifade ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne Ataşehir'in daha yeşil, daha modern, daha mutlu bir ilçe olması için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Projeler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Burası gerçekten vatandaşlarımızın kullanırken mutsuz olduğu bir yoldu. Burayı nasıl düzenleyebiliriz dedik. Önce sizlerden geri bildirim aldık. Yüksek gerilim hatları geçtiği için üzerinden burada bir yapı yapmak çok uygun değildi. Çok ağaçlandırmak uygun değildi. Bu noktada plan proje ekibimiz çalıştı. Yönetici arkadaşlarımız çalıştı. Park Bahçeler Müdürlüğü'müz ve Fen İşleri Müdürlüğü'müzün kıymetli çalışanları çalıştılar ve bu güzel ortamı oluşturdular. Ortak akılla bu eser ortaya çıkmıştır" dedi.

"Bostan komşuları daha iyi ilişkiler geliştirecekler"

Başkan Adıgüzel, kent bostanları sayesinde bostan komşularının daha iyi ilişkiler geliştireceklerine değinerek, " Geçtiğimiz yıl Barbaros Mahallesi'nde pek de tekin olmayan bir alanda ilk kent bostanlarımızı hayata geçirmiştik. Orada 180 komşumuz ilk defa kent bostanlarımızla buluşmuştu. Lütfen kura da kendilerine bostan çıkmayan komşularımız üzülmesin. Çünkü burası altı ayda bir devredilecek. Altı ayda bir devredildiği için de her komşumuz süreç içinde kışın ya da yazın burada üretim yaparak çocuklarıyla, torunlarıyla eli toprağa değerek, üreterek ürettiğini keyifle tüketerek güzel anlar geçirecek. Barbaros Mahallesi'nde çok ilgi görmüştü. Biz çok önemli yatırımlar yaptık. Yüz milyonlarca liralık yatırımlar yaptık. Altmış bir araç aldık, filomuza kalktık. Ama Ataşehir'de yaptığımız hiçbir açılışta biraz önce sizlerle içeride keyifle geçirdiğim kadar güzel zaman geçirmedik. Burayı güzelleştiren önce sizlersiniz. Burada da 160'a yakın bostanımız sizlerin hizmetinde oluyor. Böylece Ataşehir'de 350 komşumuz ilk etapta ekecek, biçecek, üretecek ve hasat edilen ürünlerini yemeğe dönüştürecek. Altı ay boyunca keyifle zaman geçirecek. Ataşehir'de yeni bir komşuluk icat ettik bu sayede. Bunun adı da Bostan Komşuluğu. Eminim buradaki Bostan komşuları daha iyi ilişkiler geliştirecekler. Çocuklara arkadaş olacak. Birbirlerine tecrübe aktaracaklar" diye konuştu.