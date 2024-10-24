Ataşehir'de İmar Planları Askıya Alındı - Son Dakika
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Ataşehir'de İmar Planları Askıya Alındı

Ataşehir\'de İmar Planları Askıya Alındı

Ataşehir Belediyesi, 'Yeşil Ataşehir' hedefi doğrultusunda Ferhatpaşa Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli imar planlarını askıya çıkardığını duyurdu. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, süreçte vatandaşlara yardımcı olacak bir imar bilgilendirme ofisinin de hizmet vereceğini açıkladı.

24.10.2024 09:18  Güncelleme: 09:20
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, "Yeşil Ataşehir" hedefi doğrultusunda 12 mahallede imar çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda Ferhatpaşa Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli imar planlarının askıya alındığını sosyal medya hesaplarından duyuran Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bu süreçte vatandaşlara destek olacak, imar bilgilendirme ofisinin de hizmet vereceğini açıkladı.

Ataşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği sayesinde ilçenin imar sorunları tek tek çözüme kavuşmaya başladı. Bu kapsamda Ataşehir'in kronikleşmiş imar sorunlarının kritik bir mahallesi olan Ferhatpaşa'da 1/5000'lik imar planları askıya çıktı.

Başkan Adıgüzel, Ferhatpaşa Mahallesi'nin imar planlarının askıya çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili Ferhatpaşalı komşularım; mahallemizin 1/5000'lik planları askıya çıkarıldı. Detaylı bilgi ve sorularınız için, salı ve perşembe günleri Ferhatpaşa Bilim ve Çocuk Merkezimizde planlamacı arkadaşlarımız sizleri bekliyor olacak. Mahallemize hayırlı olsun. Ataşehirimizi daha sürdürülebilir, yaşanabilir bir ilçe yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyorsunuz, Ferhatpaşamız havza bölgesinde bu planlar bu bölgenin hassasiyetine, uygun bir şekilde özenle hazırlandı. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere ve en başta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na Ataşehir halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum."

İBB ve Ataşehir Belediyesi'nin ortaklaşa çalışması sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli Ferhatpaşa Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planı, 17 Ocak 2024 tarihinde onaylanmıştı. Şimdi ise bu planlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nce askıya çıkarıldı. Bu aşamadan itibaren başlayan itiraz süreci ile vatandaşlar 18 Kasım 2024 tarihine kadar planlara itiraz başvurularını gerçekleştirebilecek. Ataşehir Belediyesi'nin vatandaşların bu süreçte merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabilmeleri için kurduğu uzman ekiplerden oluşan imar bilgilendirme ofisi de salı ve perşembe günleri Ferhatpaşa Bilim ve Çocuk Merkezi'nde hizmet verecek.

Kaynak: ANKA

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