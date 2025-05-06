Ataşehir'de Kapkaç: Motosikletli Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Kapkaç: Motosikletli Şüpheli Tutuklandı

Yenisahra'da kapkaçla telefon çalan motosikletli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

06.05.2025 13:02
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Ataşehir'de kapkaç yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalan motosikletli şüpheli tutuklandı.

Yenisahra Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta caddede cep telefonuyla konuşan bir kadının telefonu, motosikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma yapan polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Olay yerine geliş ve gidiş güzergahındaki 444 kamera görüntüsünü inceleyen polisler, şüpheli Ö.A'nın kimliğini tespit etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 Mayıs'ta yakalanan Ö.A'nın, olayda kullandığı motosikleti Pendik'ten çaldığı ve olaydan sonra Gebze'de terk ettiği belirlendi.

Hırsızlık suçundan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kapkaç: Motosikletli Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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