Ataşehir'de Kurban Satış ve Kesim Alanları Belirlendi - Son Dakika
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Ataşehir'de Kurban Satış ve Kesim Alanları Belirlendi

Ataşehir'de kurban satış ve kesim alanları belirlendi. İlçedeki alanlar, sağlık kontrolleri ve denetimlerle güvence altına alınacak.

04.06.2024 11:50
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(İSTANBUL) - Ataşehir'de 5 nokta, kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendi.

Vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için ilçedeki kurban satış ve kesim alanları; Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından denetim altında tutulacak. Bu kapsamda satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılacak. Hijyen şartlarının sağlanması için satış ve kesim yerleri bayram sonuna kadar düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Küpe numaraları, hayvan sağlık raporları ve nakil belgeleri olmayan kurbanlık hayvanların satışlarına izin verilmezken, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçan hayvanlar için kurulan ekiplerle olaylara anında müdahale edilecek. Belirlenen alanlar dışında kaçak kesim yapanlar, kurallara uymayan, satış kesim izni almadan kaçak satış ve kesim yapanlar hakkında da cezai işlem uygulanacak.

Kurban satış ve kesim yerleri ise şöyle:

-İBB Satış ve Kesim Yeri: (Ada - Parsel: 6457-6458) Ferhatpaşa Mahallesi Efe Sokak

-YEDPA Satış ve Kesim Yeri: (Ada - Parsel: 2-1032) Mimar Sinan Mahallesi Üsküdar Caddesi No: 1 (YEDPA Ticaret Merkezi)

-Ferhatpaşa Satış ve Kesim Yeri: (Ada - Parsel: 2-6543-6544)  Ferhatpaşa Mahallesi G-67 Sokak İBB Yanı

-Ferhatpaşa Satış ve Kesim Yeri: (Ada - Parsel: 3-1694)  Ferhatpaşa Mahallesi Kömürcüyolu Sokak

-Ferhatpaşa Satış ve Kesim Yeri:   (Ada - Parsel: 6795)  Ferhatpaşa Mahallesi Kömürcüyolu Sokak

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Kurban Satış ve Kesim Alanları Belirlendi - Son Dakika

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