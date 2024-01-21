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Ataşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ataşehir'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Ataşehir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İlk kazada Umut O. yönetimindeki otomobil ile Batuhan K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. İkinci kazada ise Y.Ö. yönetimindeki otomobil ile Turgay G. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Sürücü Y.Ö'nün alkollü olduğu belirlendi.

Ataşehir\'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
21.01.2024 - 07:35,
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Ataşehir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut O. yönetimindeki 34 FCP 526 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kozyatağı mevkisinde Batuhan K. idaresindeki 34 GAD 687 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Bu kazadan kısa süre sonra Y.Ö. yönetimindeki 41 AKJ 090 plakalı otomobil ile Turgay G. idaresindeki 34 FRF 053 plakalı otomobilin çarpıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Y.Ö. ve Turgay G. ile araçlardaki Murat K, Ümit Y. ve Yağmur S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada sürücü Y.Ö'nün 1,57 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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