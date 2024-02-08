ATAŞEHİR'de el kaldırdığı halde kendisini almadığını iddia ettiği minibüsün önünü kesen otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Şubat Perşembe günü Küçükbakkalköy Mahallesi 'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen bir kişi, daha önce el kaldırdığı halde kendisini minibüse almadığını iddia ettiği Dudullu-Bostancı hattında çalışan minibüs şoförü Ş.B'nin kullandığı aracın önünü kesti. Minibüs şoförüne kendisini neden aracına almadığını soran sürücü, konuşmanın ardından otomobiline binerek yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri otomobil sürücüsünün İ.Ö olduğunu tespit etti. Sürücü Kayışdağı Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Sürücü hakkında hakaret-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme-ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma? suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Minibüs Şoförünü Almayan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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