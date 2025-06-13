Ataşehir\'de Öğrencilere Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti Başladı

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(İSTANBUL) – Ataşehir Belediyesi ile Rotary Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ücretsiz çamaşırhane, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde hizmete açıldı. Tesis, İstanbul'un her bölgesinden öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet verecek.

Ataşehir Belediyesi ile Rotary Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ücretsiz çamaşırhane, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Hizmet nereden gelirse gelsin, bunu kabullenmek gerekiyor. Ama maalesef hizmeti görmek istemeyenler de var. Burada bir çamaşırhane açıyoruz. Neden bu hayale ortak olduk, niye hayata geçirdik anlatmak isterim. Ben de üniversite öğrencisiyken İstanbul'a geldim, yurtta kaldım. Öğrencilerin çamaşır derdini iyi bilenlerdenim. Bazen elektrik, bazen su, bazen deterjan olmaz. Hele yurtta makineler arızalanır. Bu çamaşırhane sadece Ataşehir'de yaşayanlar için değil; İstanbul'un her noktasından ihtiyaç duyan gençlere, öğrencilere ve yurttaşlara hizmet verecek" dedi.

"Bu çamaşırhanede herşey belediyeden"

Tesisin 14 çamaşır makinesi ve kurutma makinesiyle donatıldığını belirten Adıgüzel, "Buranın diğer noktalardan farkı ücretsiz olması. Deterjan dahil her şey belediyemiz tarafından sağlanıyor. Gelen herkes, çalışma arkadaşlarımızın güler yüzünü görecek. Bize bir teşekkür yeter. Bu tesis, paylaşım ekonomisinin güzel bir örneği. Önümüzdeki dönemde bu tarz ihtiyaç odaklı projeleri artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Umarım bu tesis örnek olur ve sayıları artar"

Çevresel Sürdürülebilirlik Rotary Eylem Grubu Başkanı Yaşar Atacık ise konuşmasında paylaşım ekonomisine vurgu yaptı. Atacık, "Paylaşım ekonomisi diye bir şey var. Herkes çamaşır makinası alıyor ve bu makinalar belki haftada üç beş defa kullanılıyor. Geri kalan zamanda bu makinalar boş. Oysa böyle paylaşımlı bir yerde olduğu zaman aynı makineden çok daha fazla kişi faydalanabiliyor ve çok daha az kaynak harcayarak, aynı hizmeti görebiliyorsunuz. Dolayısıyla paylaşım ekonomisi önem taşıyan bir şey. Çamaşırhane de tam buna hizmet eden çok güzel bir örnek. Bu hele de ihtiyacı karşılıyorsa, yani öğrenciler olsun veya mali durumu kuvvetli olmayan kişilerin ihtiyacını karşılıyorsa bence daha da güzel. Dolayısıyla umarım bu Örnek Mahallesi'ndeki çamaşırhane hakikaten bir örnek olur ve sayıları giderek artar" dedi.