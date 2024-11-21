Ataşehir\'de Okullar Arası Satranç Turnuvası Düzenlenecek

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu ile Ataşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede okullar arası Atatürk Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 27 ve 28 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak turnuva; 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ile 18 yaş ve altı olmak üzere beş farklı kategoride düzenlenecek. Okulların her kategoride takım olarak en fazla dört sporcuyla katılım gösterebileceği turnuvaya katılım için çevrim içi kayıt yaptırılması gerekecek.

Ataşehir'de örgün öğrenim gösteren okulların 2007-2018 yılları arası doğumlu öğrencilerinin katılabileceği turnuvada her kategoride takım sıralamasında ilk üç okul takımına kupa, bireysel sıralamada da ilk üç sporcuya madalya verilecek.

Altı tur şeklinde düzenlenecek turnuvaya kayıt başvuruları, 25 Kasım saat 20.00'de son bulacak. Kayıt olmak için 'http://istanbul.tsf.org.tr/turnuva-kayit-sistemi/atasehir-okullar-turnuvas2024' bağlantısı kullanılabilecek.