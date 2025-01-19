Ataşehir'de Otelde Yangın: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ataşehir'de Otelde Yangın: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti

Ataşehir\'de Otelde Yangın: 3 Çalışan Hayatını Kaybetti

Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 3 yabancı uyruklu çalışan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Cenazelerin evrak işlemleri tamamlandıktan sonra aileleri tarafından ülkelerine gönderileceği bildirildi.

19.01.2025 16:18  Güncelleme: 16:22
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ATAŞEHİR'de 3 katlı otelde çıkan yangında 3 çalışan hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürülen 3 kadından kimliği belli olan Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni'nın cenazelerinin evrak işlemlerinin ardından aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi.

Yangın, 18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi gören 3 yabancı uyruklu SPA çalışanı hayatını kaybederken otel işletmecisi iki kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen yabancı uyruklu 3 çalışanın otopsi işlemleri tamamlandı. Teşhis için ailesi gelen 2 kadının Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu belirlendi. Diğer kadının ise teşhisi için ailesi bekleniyor. Kimliği belli olan 2 çalışanın cenazesinin konsolosluktaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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