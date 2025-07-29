Ataşehir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de, bir iş yerine kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş edip bunu videoya kaydeden 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin çalışma yapıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yürüyerek iş yerinin önüne gelen 2 kişiden birinin silahla ateş ettiğini, diğerinin ise bunu videoya çektiğini belirledi.

İş yeri sahibi A.E. ise alınan beyanında, farklı tarihlerde yabancı bir numaradan "sana 15 milyon lira ceza kestim" diye tehdit mesajları aldığını ifade etti.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden B.B. (17) 7 Temmuz'da İstanbul'da gözaltına alınırken, Y.Ü.N. (26) de Van'da yakalandı.

Şüpheli Y.Ü.N'nin 13'ü hırsızlık olmak üzere 22 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Kurşunlama olayının, iş yerinin sahibinin haraç vermemesi üzerine gerçekleştiği öğrenildi.

Şüpheli B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Y.Ü.N. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Van'da alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

Silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası ve şüphelinin çektiği videoyla kaydedildi. Görüntülerde yüzleri kapalı 2 şüphelinin iş yerinin önüne yürüyerek gelmesi, bir şüphelinin ateş etmesi, diğerinin ise video kaydı alması yer aldı.