Ataşehir'de Sömestir Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Sömestir Şenliği Başlıyor

Ataşehir\'de Sömestir Şenliği Başlıyor

Ataşehir Belediyesi, 19 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında karnelerini alan çocuklar için Sömestir Şenliği düzenliyor. Etkinliklerde tiyatro oyunları ve çeşitli atölyeler ücretsiz olarak sunulacak.

14.01.2025 13:53  Güncelleme: 14:21
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için "Sömestir Şenliği" hazırladı. Karnelerini alan ilçeli öğrenciler, 19 Ocak ve 2 Şubat 2025 tarihleri arasında bir dizi tiyatro oyunu ve atölyeyle buluşacak.

Ataşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için eğlenceli ve öğretici bir Sömestir Şenliği hazırladı. Karnelerini alan ilçeli öğrenciler için düzenlenen şenlikte, tiyatro oyunları ile atölye çalışmaları yer alacak ve tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Öğrenciler, 19 Ocak ve 2 Şubat arasında gerçekleşecek şenlikte, yedi tiyatro oyunu ve üç atölye ile buluşarak tatilin tadını doyasıya çıkaracak.

Yedi farklı oyun, toplam 10 kez çocuklarla buluşacak

Çocuk tiyatroları programı kapsamında "En İyi Dost", "Mikrobistan", "Kitaplara Giden Tren", "Süper Dedektifler", "Masalını Arayan Prens", "Elf Müzikali" ve "Paw Patrol" isimli oyunlar yer alacak. Tiyatro oyunları, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi sahnelenecek.

Çocukları tiyatroyla buluşturan oyunlar, Ada Tiyatro, Sanat İşliği, Tiyatro We, Altınok Tiyatro, Konsensus Yapım ve Siyah Beyaz Tiyatro tarafından sahnelenecek. Yedi farklı oyun, iki kültür merkezinde toplam 10 kez çocuklarla bulaşacak.

Hem eğitici hem keyifli atölyeler çocukları bekliyor

Atölye programında ise "Marakas Atölyesi", "Hacı Yatmaz ve Chicken Run" ile "Dans Atölyesi" isimli atölyeler düzenlenecek. Atölyeler, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi, Düştepe Oyun Müzesi, Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi ve Kayışdağı Lions Ataevi'nde gerçekleşecek. Marakas Yapım Atölyesi'nde, çocuklar hem el becerilerini geliştirecek hem de müzikle dolu keyifli anlar yaşayacak. Marakas yapımında kullanılacak malzemelerle, çevre dostu ve özgün tasarımlar ortaya çıkaracak.

Hacı Yatmaz ve Chicken Run Atölyesi'nde, çocuklar hayal güçlerini kullanarak rengarenk ve eğlenceli hacı yatmaz oyuncaklarını yapmayı öğrenecek. Bilim ve eğlenceyi bir araya getiren bu atölyede, çocuklar hem el becerilerini hem de tasarım yeteneklerini geliştirecek. Dans Atölyesi'nde ise çocuklar eğlenceli ve enerjik bir ortamda dans etmenin keyfini yaşayacak. Üç farklı atölye, dört merkezde toplam dokuz kez çocuklarla bulaşacak.

Tiyatro biletleri, oyunların sahneleneceği İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi'ndeki gişelerden ve 'https://kultursanat.atasehir.bel.tr' internet adresi üzerinden üyelik oluşturularak temin edilebilecek. Kontenjan sınırının bulunduğu atölyelere katılım için ise 'ebelediye.atasehir.bel.tr' internet adresi üzerinden veya atölyelerin yapılacağı merkezlere telefonla ulaşarak kayıt işlemleri yapılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Sömestir Şenliği Başlıyor - Son Dakika

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