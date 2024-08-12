Ataşehir'de TOKİ inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de TOKİ inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Necip Fazıl Bulvarı'ndaki inşaat alanında ikinci kat için hazırlanan kalıplarda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.???????
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