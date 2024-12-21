Ataşehir'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın, gecekondunun duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Başıbüyük Yolu Caddesi'nde 34 EYM 792 plakalı hafif ticari aracıyla ilerleyen sürücü Ş.D, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracının hakimiyetini kaybetti.
Kaldırımı aşan araç, önce bir gecekondunun duvarına, ardından savrularak yol kenarında park halinde olan 34 MAS 501 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan gecekondudaki 1 kişi ile sürücü Ş.D. ve yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?