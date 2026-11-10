Ataşehir’de trafik tartışması sürücünün otomobil camına yumruğuyla son buldu

Ataşehir’de trafik tartışması sürücünün otomobil camına yumruğuyla son bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde trafikte yol verme yüzünden iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün otomobil camına yumruk attı; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
ATAŞEHİR'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada, aracından inen sürücü "Aç camı" diye bağırarak diğer sürücünün otomobilinin camını yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 09.50 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yoğun trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün aracının camına yumruk attı. Bu sırada saldırgan sürücü diğer sürücüye "Aç camı" diye bağırdı.
CAMI YUMRUKLAYIP BAĞIRDI
Diğer sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde saldırgan sürücünün "Aç camı" diye bağırarak diğer aracın camına yumruk attığı anlar görülüyor. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.
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