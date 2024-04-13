Ataşehir'de Trafikte Tehlikeye Düşürdüğü İddia Edilen Sürücü Tarafından Çarptı

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Ataşehir'de trafiğe tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle uyardığı sürücünün otomobiliyle kendisine çarptığını iddia eden kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, 8 Nisan Pazartesi günü Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de seyreden 34 GCD 979 plakalı otomobildeki İbrahim P. (47) ve aracı kullanan oğlu B.P. (21), trafikte makas atarak ilerledikleri öne sürülen, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobille trafik ışıklarında yan yana geldi.

İbrahim P, otomobilin camını indirerek diğer aracın sürücüsünü uyarırken, iddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan zanlı, İbrahim P'nin aracını Çakmak Şehit Sedat Yabalak Polis Merkezi'nin önüne çekmesini söyledi.

İhbar üzerine belirtilen yere gidip araçtan inerek oğluyla bekleyen İbrahim P'ye yaklaşarak çarpan diğer otomobildekiler daha sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından İbrahim P'yi hastaneye kaldırdı. Başına 12 dikiş atılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim P, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerinin, olayın ardından sahte plaka kullandıkları öğrenilen araçla kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

"O gece hastanede müşahede altında kaldım"

Hastanedeki tedavisinin taburcu edilen İbrahim P, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kullandığı otomobille 3004. Cadde'de seyrettiklerini, kendisinin ise sağ ön koltukta oturduğunu, beyaz renkli, modeli ve markası belli olan bir aracın makas atarak ilerlediğini söyledi.

Caddedeki çalışma nedeniyle yolun daraldığı kısımda otomobilin ani şekilde önlerine kırdığını ve büyük bir kaza atlattıklarını ileri süren İbrahim P, "Ben de 'Oğlum herhalde hastaları, aceleleri vardır.' diyerek hiç umursamadım. Ama çok hızlı bir şekilde yollarına devam ediyorlardı. 3004. Cadde'de ışıkları geçtikten sonra kırmızı ışıkta mecburen durdular ama çok zor durdular. Orada kırmızı ışıkta duran araçlara da çarpacaklardı." dedi.

Kırmızı ışıkta otomobille yan yana geldiklerini anlatan İbrahim P, aracın camını indirerek sürücüye, bayram öncesi bir kaza olabileceğini ve yavaş gitmeleri gerektiğini söylediğini kaydetti.

Bunun üzerine kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin, araçlarını polis merkezinin önüne çekmelerini istediğini aktaran İbrahim P, şöyle konuştu:

"150-200 metre ilerimizde Çakmak Şehit Polis Sedat Yabalak Polis Karakolu vardı. 'Olur, buyurun siz de trafiği, insanların can güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz.' dedim. Oğlum karakolun tam karşısındaki cebe yanaştı. Ben koltuktan indim, karakola gitmek için yolun karşısına geçerken bu beyaz, markası belli olan araç cebe yanaşır gibi yapıp yolun ortasında birden gaza basarak çok hızlı bir şekilde bana çarptı ve olay yerinden kaçtı."

İbrahim P, olayın ardından kanlar içinde kaldığını ve 112 Acil Sağlık ekiplerince beyin kanaması riskiyle hastaneye götürüldüğünü dile getirerek, "O gece hastanede müşahede altında kaldım. Tekrar çekilen filmlerim ve yapılan tetkiklerimden sonra bir iç kanama veya beyin kanaması olmadığı tespit edildi ve sabah 9 gibi taburcu edildim." ifadelerini kullandı.

Sonrasında polise ve savcılığa giderek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydeden İbrahim P, zanlıların kısa zamanda yakalanmasını beklediğini belirtti.