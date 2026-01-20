Ataşehir Belediyesi'nin Yetişkin Pilates Eğitimlerinde Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yetişkin pilates eğitimleri için kayıtlar, 26 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Ataşehirlilerin sağlıklı bir yaşam benimsemeleri, sosyal bağlarını güçlendirebilmeleri ve olumsuz alışkanlıklardan uzak kalabilmeleri amacıyla Ataşehir Belediyesi Yeni Hayat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen spor etkinlikleri devam ediyor.

Bağımlılıklarla mücadelede önemli çalışmalar gerçekleştiren merkez günlük hayatın stresinden uzaklaşıp, sağlıklı ve zinde kalmak isteyen ilçe sakinlerini spora yönlendirmek için pilates eğitimlerini 2026 yılında da sürdürüyor.

Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere, 28-60 yaş aralığındaki Ataşehirliler katılabilecek. Pilates eğitimleri için 26 Ocak Pazartesi günü başlayacak kayıt başvuruları, merkezde yüz yüze yapılacak.

Detaylı bilgi ve randevu almak için Ataşehir Belediyesi'nin 0216 570 5000 numaralı Çağrı Merkezi'nin 1966 ve 1969 dahili hatları üzerinden iletişim sağlanabilecek.