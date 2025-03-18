Ataşehir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Ataşehir'de, tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Didem Sokak'taki bahçe ve çatısında hurda ile çöplerin bulunduğu tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman etrafa yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yanan malzemeler arasında plastik ürünlerin yer alması nedeniyle yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.