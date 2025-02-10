Ataşehir'deki Yangında Engelli Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ataşehir'deki Yangında Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Ataşehir\'deki Yangında Engelli Kadın Hayatını Kaybetti

Ataşehir'de bir binanın 4. katında çıkan yangında Özbekistan uyruklu engelli kadın Bahar Koçkarova hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Koçkarova'nın cansız bedeni bulundu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

10.02.2025 12:15  Güncelleme: 12:20
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ATAŞEHİR'deki 4 katlı binanın 4'üncü katınca çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova (46) hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken Koçkarova'nın oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine gönderildi.

Yangın, saat 9.30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'taki 4 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken daireye giren itfaiye erleri evde bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangında hayatını kaybeden kişinin Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova olduğu belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Koçkarova'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Koçkarova'nın vücudunda yanıklar olduğu öğrenilirken ölen kadının oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'ARABA DURDURUP YARDIM İSTEDİM'

Yangının ardından yaşananları ağlayarak anlatan Mihriban Gülmurat, "Cama çıkan bir kadın vardı, 'abla dışarı çık, balkona at kendini' dedim ama baygın gibiydi. Birkaç kere daha cama çıktıktan sonra cam kapandı bir daha çıkan olmadı. Bir araba durdurdum ona 'yardım et, kadın ölecek' dedim." İfadelerini kullandı. Bina sahibi Kenan Göktürk ise, "Yangının neden çıktığını bilmiyorum. 10 senedir burada oturuyorlar, iyi insanlardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'deki Yangında Engelli Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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