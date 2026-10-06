Ataşehir ve Eyüpsultan meclisleri 10 Ekim'de başkan vekili seçimi için toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir ve Eyüpsultan meclisleri 10 Ekim'de başkan vekili seçimi için toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine başkan vekili seçimi için meclislerin 10 Ekim'de toplanmasını uygun gördü. Ataşehir meclisi 10.00'da, Eyüpsultan meclisi 14.00'te toplanacak.

İstanbul Valiliği, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in yerine belediye başkan vekili seçilmesi için iki belediye meclisinin 10 Ekim'de toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

Güneş ve Özmen'in İçişleri Bakanlığının 6 Ekim 2026 tarihli "Olur"u ile görevden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da, Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin ise aynı gün saat 14.00'te toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
Mithat Bülent ÖzmenYerel HaberlerEyüpsultanAtaşehirPolitikaGüncelGüneşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
İstifa mı edecek Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva’da aldı İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Galatasaray’da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor Galatasaray'da Barış Alper ile görüşmeler başlıyor
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı aracında ölü bulundu
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
21:30
Ahmet Çakar’ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 23:19:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ataşehir ve Eyüpsultan meclisleri 10 Ekim'de başkan vekili seçimi için toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei