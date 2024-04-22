Ataşehir Belediyesi'nin 'Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz' projesi çerçevesinde çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nin 'Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz' projesi çerçevesinde çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi

Ataşehir Belediyesi\'nin \'Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz\' projesi çerçevesinde çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi

Ataşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesine katılan çocukların yaptıkları resimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

22.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:54
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz" projesine katılan çocukların yaptıkları resimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Ataşehirli çocuklar, "Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz" projesi çerçevesinde yaptıkları resimleri, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde "Avuçlarım Rengarenk" isimli sergiyle beğeniye sundu.

Tüm çocukların bayramını kutlayan ve hepsini tebrik eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımızı erken yaşta sanatla buluşturmak, onların sanatla iç içe büyümelerini sağlamak bizim en önemli hedeflerimizden biridir. Ataşehirimizde toplumsal kültürün gelişmesine katkı sağlayarak, çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecekleri daha güzel projelere imza atacağız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her zaman destekçisi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz."

7-12 yaş grubu öğrencilerin eserleri, 28 Nisan'a kadar İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ve Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: ANKA

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