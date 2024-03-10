Atasözü gerçek oldu, Sivas güne beyaz örtüyle uyandı
Sivas'ta 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu
SİVAS - Sivas'ta 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözü gerçek oldu. Sivas güne beyaz örtüyle uyandı.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Sivas'ta dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaşınca adeta hayrete düştü. Havanın ısınmasıyla kar erimeye başladı. Vatandaşlar ise ocak ayında yağmayan karın mart ayında yağdığını söyledi.
"Ocak'ta kar yağmadı. Mart'ta kar yağdı"
Burak Seçil, karın bereket olduğunu ifade ederek, "Bu zamanda kar yağmazdı. Bu zamanda da yağmaya başladı. Mart'ta kar yağmaya başladı. Yağsın kar berekettir. Ocak'ta kar yağmadı. Mart'ta kar yağdı" dedi.
"Sivas'a bu sene hiç kar yağmadı"
Abdürrezzak Öztürk, Sivas'a bu sene hiç karın yağmadığını söyleyerek, "Atalarımızın bir ifadesi var; 'Mart kapıdan baktırır, kazman kürek yaktırır' bugün Mart ayının 10'nunda sabah kalktık ki 2 santimlik kar vardı. Sivas'a bu sene hiç kar yağmadı. Sivas'ta bir su sorunumuz vardı. Belediye başkanımız Hilmi Bilgin bu sorunu çözdü. Tabi karda yağarsa Tavra deresinden gelen su için iyi olur" diye konuştu.
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