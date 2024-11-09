Atatürk, 86. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 86. Yılında Anıldı

Mansur Yavaş, Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmetle andı.

09.11.2024 13:17
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 86 yıl önce, Türk milletine büyük bir vizyon ve kararlılıkla Cumhuriyet'i emanet ettiğini belirten Yavaş, "O, sadece bir devletin kurucusu değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, bir özgürlük kahramanıdır. Başkent Ankara, bu kutlu mücadelenin kalbi, azim ve inançla yazılan zaferin adresidir. Kurtuluş Savaşı'nın her anında, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun ateşi burada yanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'nın bu toprakların ve Cumhuriyet'in ışığı olmaya devam edeceğini belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü doğrultusunda modern, çağdaş ve güçlü bir başkent olarak yoluna devam edecektir. Bizler de bu mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin 101. yılını daha güçlü bir Türkiye ile taçlandırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak, Atatürk'ün çizdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bizlere düşen, milletimizin emanet ettiği bu toprakları daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'e, onun ideallerine ve fikirlerine sahip çıkarak, bu kutlu mirası geleceğe taşımak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, aziz hatıralarının önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bizlere miras bıraktığı bu Cumhuriyet, sonsuza kadar var olacaktır."

Kaynak: AA

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