Atatürk 86. Yılında Zonguldak\'ta Anıldı

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ZONGULDAK'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılında anma töreni düzenledi. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle çalan sirenler ile birlikte kentte hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde kent genelinde törenler düzenlendi. İl protokolü, jandarma ve polis ile vatandaşlar, Valilik binasındaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla kentte adeta hayat durdu. Araçlarından inenler, Atatürk fotoğrafına dönerek saygı duruşunda bulundu. Törenler, İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi. Törene katılanlar, daha sonra Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,