Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ankara Ulus'ta YENİ Parti çelengiyle anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ankara Ulus'ta YENİ Parti çelengiyle anıldı

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Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ankara Ulus\'ta YENİ Parti çelengiyle anıldı
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Atatürk, 88. ölüm yıl dönümünde Ankara Ulus\'ta YENİ Parti çelengiyle anıldı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde anıldı. YENİ Parti Ankara İl Başkanlığınca heykele çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu; İl Başkanı İbrahim Karaca, Cumhuriyete sahip çıkılmasını istedi.

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yılında Ankara Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde anıldı. YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, burada yaptığı konuşmada, "Görüyoruz ki bugünlerde, Cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün izinden daha fazla yürümemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 88. yılında Ulus'taki Atatürk Heykeli önüne anıldı. YENİ Parti İl Başkanlığınca Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Törene katılan ve elinde Atatürk fotoğrafı bulunan bir kadın soğuk havaya rağmen uzun süre heykel önünde nöbet tuttu.

YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, törende yaptığı konuşmada, "Bugün anlamlı bir günü yad ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde bütün Türkiye'de büyük bir matemi yaşamak üzere toplandık. Ancak matem sadece ve sadece üzüntülerimizi ifade ettiğimiz gün değildir. Cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ün izinden, bugünlerde daha fazla görüyoruz ki yürümemiz gerekiyor. Cumhuriyete, adalete, eşitliğe sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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