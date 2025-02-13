Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi 9 Ayda 11 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi 9 Ayda 11 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Keçiören Belediyesi'ne ait müze, Milli Mücadele Dönemi'ni ve yakın tarihi anlatan önemli bir mekan olarak 9 ayda 11 bin kişiyi ağırladı. Müzede rehberlik hizmeti de sunuluyor.

13.02.2025 10:12  Güncelleme: 10:25
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, 9 ayda 11 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Milli Mücadele Dönemi'ni ve yakın tarihi anlatan müze, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, 9 ayda 11 bin kişiyi ağırladı. Milli Mücadele Dönemi'ni ve yakın tarihi anlatan en önemli mekanlardan biri olarak öne çıkan müze, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan müzede, tüm ziyaretçilere rehberlik hizmeti veriliyor.

İki katlı müzenin birinci katında Ankara'nın tarihi, Selçuklu Dönemi, Ahiler Dönemi ve Osmanlı Dönemi Ankara'sı anlatılıyor. İkinci kattaki büyük salonda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Ankara'daki Milli Mücadele günleri, savaş hazırlıkları, İmalat-ı Harbiye'nin cepheye silah hazırlaması ile birlikte Sakarya Savaşı'ndan 30 Ağustos Zaferi'ne kadarki kahramanlık öyküleri ve Cumhuriyet'in kuruluşu aktarılıyor.

"Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyen herkes müzemizi gelip görmeli"

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi'nin önemli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Müzemiz sosyal ve kültürel etkinliklerin vazgeçilmez noktalarından biri haline geldi. Milli Mücadele Müzesi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celal Şengör ile Milli Mücadele Dönemi'nin önemli isimlerinden Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar'ın gerçekleştirdiği söyleşilere ev sahipliği yaptı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında uğrak noktalardan biri oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen gezi ve kitap okuma etkinlikleri de müzemizde öne çıkan aktiviteler arasında yer alıyor. Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyen herkes müzemizi gelip görmeli" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi 9 Ayda 11 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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